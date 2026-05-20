Wie is deze oplichter?

Een oudere vrouw uit Noord-Holland is slachtoffer geworden van een babbeltruc. Ze moest geld overmaken naar een rekening. We hebben beelden van de man die geld opneemt bij een pinautomaat in Groningen. Weet je wie hij is? Bel ons snel!

Verdachte activiteiten op rekening

De vrouw uit de gemeente Velsen werd eerst gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Er zouden verdachte activiteiten op haar rekening plaatsvinden. De vrouw moest geld betalen om dat te doen stoppen. Ze maakte dat geld over op een bankrekening.

Pinner goed op beeld

Vrij snel na de transactie pint onze verdachte het geld bij pinautomaten op de Vismarkt en de Eikenlaan in de stad Groningen. De man staat erg goed op beeld. We willen heel graag weten wie hij is. En natuurlijk mag de verdachte zichzelf ook bij ons melden. Gebruik het tipformulier op deze site of bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

Geldezel

Het geld is overgemaakt op de rekening van een geldezel. Dat is iemand die zijn bankrekening uitleent aan criminelen om illegaal verkregen geld door te sluizen of wit te wassen. In dit geval wist de geldezel niet dat de rekening voor deze babbeltruc is gebruikt.

Let op

De bank of de politie zal je nooit vragen om geld of waardevolle spullen veilig te stellen. En ze zullen je al helemaal niet vragen om daar ook nog eens voor te betalen. Word je gebeld? Hang op. Komen ze bij je aan de deur om een pinpas of sieraden op te halen? Bel meteen de politie en geef niets af!