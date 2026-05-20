Aanmeldcentrum Ter Apel overvol, niet alle asielzoekers kunnen naar binnen

Ter Apel – Door de aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het COA een toegangsbeleid ingevoerd. Daardoor kunnen niet alle nieuwe asielzoekers die zich melden direct worden opgevangen.

Afgelopen nacht verbleven 2316 mensen in het centrum in Ter Apel. Volgens het COA komen bij zulke aantallen de veiligheid en leefbaarheid voor bewoners en medewerkers onder druk te staan.

Het nieuwe beleid houdt in dat niet iedereen automatisch toegang krijgt tot het aanmeldcentrum. Op basis van een kwetsbaarheidstoets worden eerst de meest kwetsbare asielzoekers toegelaten, laat het COA weten aan RTV Noord.

Foto's