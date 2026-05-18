Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.

Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.

Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

En daarom steunen wij en de onderstaande ondernemers dit initiatief!

Klik hier om te doneren!

INQAR Autoverhuur Dallinga

Bornholmstraat 72

9723 AZ Groningen

050 820 0229

https://inqar.nl/

Callvoip

Koldingweg 19

9723 HL Groningen

050 820 00 00

https://www.callvoip.nl/

Oosterhoff Mannenmode

Nieuwe Ebbingestraat 58

9712 NM Groningen

050-312 9352

https://oosterhoffmannenmode.nl/

Budgetbeheer Eemsdelta

Landstraat 66

9934 BP Delfzijl

0596-729 119

https://budgetbeheereemsdelta.nl/

Veegservice Friesland

Nijlan 18

8401 XB Gorredijk

06-11220276

https://www.facebook.com/veegservicefriesland/?locale=nl_NL

Stillantis Refurbished en 2e hands laptops

De Krimpen 26

9621 CD Slochteren

06 87873332

https://stillantis.nl/

Administratiekantoor Marinouk

Boschplaat 11

9989 CS Warffum

06 – 538 931 06

https://marinouk.nl/

De Groene Tornado

Jacob van Heemskerkstraat 6

9934 GV Delfzijl

06 37194752

https://degroenetornado.com/

