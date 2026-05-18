Bijna de helft Game Over?! verdachten meldde zichzelf

Landelijk – Het is ruim twee maanden na de aftrap van het opsporingsoffensief Game Over?! Tijd voor een tussenstand. De identiteit van 74 van de 100 getoonde verdachten is bekend. 34 van hen hebben zichzelf bij de politie gemeld, 40 anderen werden door tipgevers herkend. De politie en het Openbaar Ministerie zijn dankbaar voor alle tips in deze bijzondere opsporingsactie tegen (bank)helpdeskfraudeurs, nepagenten, pinners en pasophalers.

38 verdachten zijn inmiddels verhoord. In de overige zaken staat het verhoor gepland of is het onderzoek nog gaande. In zes gevallen werd een verdachte aangehouden. Een aanhouding kan bijvoorbeeld nodig zijn als een verdachte niet voor een verhoor komt opdagen of als een verdachte aan meerdere feiten gekoppeld is. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de jongste verdachte slechts 14 en de oudste 42 jaar oud is. De gemiddelde leeftijd van de 74 verdachten is 22 jaar. Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk per zaak op welke wijze de eventuele vervolging plaatsvindt.

Lopende onderzoeken

In ongeveer de helft van de zaken waarbij de dader geïdentificeerd is, moet het verhoor nog plaatsvinden. In veel gevallen is dit verhoor al gepland. In enkele andere gevallen doet de recherche nog aanvullend onderzoek. Dan zal de verdachte daarna pas op het bureau ontboden worden. Daarbij zijn er ook verdachten die in verband worden gebracht met andere zaken, wat extra voorbereiding vereist. Onder de verdachten bevinden zich kwetsbare personen. In deze gevallen worden passende maatregelen getroffen en hulptrajecten aangeboden. Bij enkele verdachten is de identiteit bekend, maar niet hun verblijfplaats. Zodra zij in contact komen met de politie, worden zij aangehouden.

“Deze vorm van criminaliteit maakt veel slachtoffers. Het heeft een enorme impact op zowel de slachtoffers als de maatschappij”, aldus Anne Jan Oosterheert, portefeuillehouder Online Criminaliteit bij de politie. “Het doel van Game Over?! is dan ook het identificeren en vervolgen van de verdachten. Met de identificatie van 74 verdachten is dit doel ruimschoots bereikt en kan er tot nu toe gesproken worden van een succesvol opsporingsoffensief. We zijn zeer tevreden en dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen van burgers.

Massale aandacht

Gedurende de afgelopen twee maanden mocht de politie rekenen op massale hulp van het publiek en veel aandacht vanuit de media. Dit resulteerde in ruim 500 tips. De speciale campagnepagina www.politie.nl/gameover werd in deze periode ruim 2 miljoen keer bezocht. Ook op sociale media werden de oproepen volop bekeken en gedeeld. Zo werden alleen al de advertenties op Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok en andere platformen gezamenlijk ruim 54 miljoen keer bekeken. Daarnaast werden er TV-spotjes op de STER uitgezonden en werden oproepen ruim 34,5 miljoen keer via Digital Out Of Home schermen bij tankstations, in winkelcentra en op (trein)stations getoond. Ook mocht de Game Over?!-campagne rekenen op aandacht uit het buitenland. Belgische, Duitse, Engelse en Franse media berichtten over deze unieke vorm van ‘opsporingssamenwerking’ tussen het publiek, de politie en het Openbaar Ministerie.

Kwetsbare slachtoffers

De afgelopen jaren werden vele tienduizenden mensen, met name ouderen, slachtoffer van fraudeurs. Zij worden meestal telefonisch benaderd met enge verhalen over verdachte bankoverschrijvingen of inbrekers die het op hen gemunt zouden hebben. De oplichters kwamen daarna langs om pinpassen en waardevolle spullen mee te nemen, zogenaamd om ze veilig te bewaren maar in werkelijkheid werden de bang gemaakte slachtoffers op dat moment bestolen. De impact op deze vaak kwetsbare slachtoffers is enorm. Het gevoel van veiligheid is vaak totaal verdwenen, net als het vertrouwen in de overheid en de medemens.

Tips blijven welkom

De beelden van nog 26 niet herkende verdachten blijven online staan. De politie hoopt dat ook de slachtoffers van deze zaken mogen rekenen op de hulp van het publiek. Namen doorgeven van verdachten is makkelijk. Via www.politie.nl/gameover zijn alle zaken te vinden. Elke zaak heeft een eigen online tipformulier. Politiemensen zitten ook telefonisch klaar voor de tips. Het nummer van de gratis opsporingstiplijn is 0800-6070. Volledig anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem, het nummer is 0800-7000. Verdachten kunnen zichzelf ook nog steeds melden via www.politie.nl/zelfmelden. Als de identiteit van een verdachte wordt vastgesteld, wordt de foto van de verdachte offline gehaald.

