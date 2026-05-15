Tractor en auto betrokken bij ongeval Stadskanaal

Stadskanaal – Vrijdag rond het middaguur heeft zich een ongeval voorgedaan op de Semstraat. Bij het incident waren een tractor met oplegger en een personenauto betrokken.

Door een nog onbekende oorzaak kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing. De personenauto raakte vervolgens een straatlantaarnpaal, die daarbij bijna afbrak, en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. De tractor(geen foto) met oplegger kwam tientallen meters verderop tot stilstand.

De bestuurder van de personenauto is in de ambulance onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

