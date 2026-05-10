Fietser gewond bij ongeval op kruising bij Garmerwolde

Garmerwolde – Op de kruising van de Rijksweg met de Bovenrijgerweg tussen Groningen en Ten Boer heeft zondag een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Door het incident is de weg deels gestremd, wat voor enige verkeershinder zorgt. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld en wordt vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle.

De oorzaak van het ongeval betrof een voorrangsfout. De politie zet het incident op papier.

