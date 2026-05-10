Twee schuurtjes raken zwaar beschadigd bij brand in Niekerk

Rond de middag werd melding gemaakt van een brand in een bijgebouw. Bij aankomst van de hulpdiensten was sprake van forse rookontwikkeling. Omstanders waren op dat moment al begonnen met blussen met behulp van een tuinslang in een poging verdere schade te voorkomen. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om twee kleine schuurtjes die uiteindelijk volledig zijn uitgebrand. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar nabijgelegen gebouwen of begroeiing. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.