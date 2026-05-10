Grote uitslaande brand in Pieterburen

PIETERBUREN – In de nacht van zaterdag op zondag rond 01:55 uur is er een grote brand uitgebroken in een woning aan de Hoofdstraat in het Groningse Pieterburen.

De brand woedde bij een vrijstaande woning en is volledig uitslaand. Vanwege de omvang van de brand en de afgelegen locatie had de brandweer opgeschaald naar grote brand. Meerdere korpsen uit de omgeving kwamen ter plaatse.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer zet defensief in, wat betekend dat zij de belendende panden beschermen en de woning als verloren beschouwen.

De bewoners van de woning zijn opgevangen door de hulpverleners. Voor zover bekend bleven zij ongedeerd. Veel buurtbewoners zijn wakker geworden door de brand en zijn op straat aan het kijken.

Foto's

Deel dit artikel

Social media