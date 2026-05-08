Auto belandt op de kant in droge sloot bij Eelde

Eelde – Vrijdagochtend is een auto op zijn zijkant in een sloot beland na een ongeval op de kruising van de Eekhornstraat en de Norgerweg bij Eelde. De inzittende werd gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Het ongeluk gebeurde rond 09.45 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en een ambulance, kwamen met spoed naar de locatie.

De inzittende van de auto is door hulpverleners uit het voertuig gehaald en wordt momenteel nagekeken door het ambulancepersoneel . Over eventuele verwondingen is nog niets bekend.

De kruising is voorlopig afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De persoon ging naar een ziekenhuis.

Foto's