Hof begint behandeling hoger beroep zaak-Gerard Meesters

Groningen – Het hoger beroep in de moordzaak rond Gerard Meesters is donderdag gestart bij het gerechtshof in Arnhem. Meesters werd in 2002 doodgeschoten bij zijn woning in Paddepoel.

Volgens de rechtbank gaf de Britse drugscrimineel Robert D. opdracht voor de moord, vanwege een conflict over een verdwenen partij drugs in Spanje. De schutter, Daniël S., kreeg in 2006 levenslang en overleed vorig jaar. Robert D. werd vorig jaar veroordeeld voor het opdracht geven tot de moord.

Tijdens de eerste zitting vroeg de verdediging om de zaak stop te zetten, omdat het bewijs volgens de advocaten zwak en tegenstrijdig zou zijn. Het hof wees dat verzoek af, waardoor het hoger beroep doorgaat.

Robert D. was niet aanwezig. Vanuit de Franse gevangenis waar hij vastzit, verliep contact via video moeizaam. Het hof besloot de zitting toch voort te zetten.

De weduwe en kinderen van Meesters waren aanwezig in de rechtbank. Het hoger beroep zal naar verwachting nog maanden duren.

