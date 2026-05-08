Onderzoek gevelbekleding Ring Zuid nog in volle gang

Groningen – Op donderdag 26 maart 2026 heeft Rijkswaterstaat een eerste onderzoek uitgevoerd naar de gevelbekleding langs de N7 (Ring Zuid) in Groningen. Aanleiding was het losraken van een deel van de gevelbekleding bij de Julianabrug, onderdeel van de zuidelijke ringweg.

Voorlopige bevindingen: meeste gevelbekleding stabiel, aanvullend onderzoek nodig.

De eerste resultaten laten zien dat de gevelbekleding langs de N7 over het algemeen goed bevestigd lijkt. Op basis van deze eerste bevindingen is er op dit moment geen directe aanwijzing voor gevaar voor weggebruikers of de omgeving.

Wel blijkt dat het onderzoek uitgebreider moet worden voortgezet om de veiligheid volledig te kunnen borgen.

Vervolg: onderzoek wordt uitgebreid

We zetten het onderzoek de komende periode voort. Daarbij wordt:

alle gevelbekleding van kunstwerken langs de ringweg systematisch onderzocht,

de bevestigingsmethode nader geanalyseerd,

indien nodig direct aanvullende maatregelen getroffen.

Met dit vervolgonderzoek willen we de veiligheid van weggebruikers en de omgeving blijvend en volledig waarborgen.

Dit kan tijdelijke stremmingen veroorzaken op de Ring Zuid. U kunt dan gebruik maken van een omleidingsroute, waarover tijdig wordt gecommuniceerd.

