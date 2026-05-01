Politie zoekt twee mannen op verdenking van oplichting en diefstal (update)

Wie herkent deze twee mannen die een geldbedrag pinnen bij diverse pinautomaten op woensdag 10 december aan de Eikenlaan en Grote Markt in Groningen? Zij nemen geld op van een bankrekening waarop eerder geld is gestort door een slachtoffer van oplichting. Meld het bij de politie!

Een man uit Volkel (Noord-Brabant) wordt op woensdag 10 december benaderd door een zogenaamde bankmedewerker. De bankmedewerker beweert dat er verdachte activiteiten op de rekening te zien zijn. Het slachtoffer wordt misleid om zelf een geldbedrag over te maken.

Het geldbedrag wordt later die dag bij diverse pinautomaten in de stad Groningen – aan de Eikenlaan om 21:50 uur en aan de Grote Markt om 00:10 uur ’s nachts – opgenomen door twee mannen. Verdachte 1 neemt rond 21:50 uur een geldbedrag op aan de Eikenlaan. Verdachte 2 doet dit rond 00:10 uur aan de Grote Markt.

Signalement verdachte 1

Man

Tussen 20-25 jaar oud

Licht getinte huidskleur

Donkere wenkbrauwen

Zwarte broek met Nike teken op linkerbeen, licht grijze sneakers en witte veters. Zwarte jas met capuchon.

Signalement verdachte 2:

Man

Tussen 20-25 jaar oud

Lichte huidskleur

Tatoeages op linkerhand en naast rechteroog

Zwarte balaclava

Zwarte jas met capuchon, donkere broek en sneakers

Ben jij of ken jij (één van) deze twee mannen? Meld het dan bij de politie. Dit kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Je kunt ook online informatie doorgeven via politie.nl of meldmisdaadanoniem.nl via onderstaand tipformulier!

