Een nieuwe vloer kiezen: waarom laminaat een slimme optie is

Je huis inrichten begint vaak bij de basis: de vloer. Een goede vloer bepaalt de sfeer, het comfort en de uitstraling van je woning. Of je nu net verhuisd bent, je woonkamer opnieuw inricht of een oude vloer wilt vervangen, de keuze is groot. Laminaat is al jaren een van de populairste opties in Nederland.

Dat is niet zonder reden, want deze vloer combineert een mooie uitstraling met praktische voordelen en een schappelijke prijs. In dit artikel lees je meer over wat laminaat zo aantrekkelijk maakt.

Wat maakt laminaat zo geschikt voor je woning

Laminaat bestaat uit meerdere lagen die samen zorgen voor een stevige, duurzame vloer. De bovenste laag is voorzien van een beschermend slijtlaagje, waardoor de vloer tegen dagelijks gebruik kan. Krassen, vlekken en vuil laten weinig sporen na. Voor gezinnen met kinderen of huisdieren is dat natuurlijk prettig. Ook hoef je niet veel moeite te doen met onderhoud. Regelmatig stofzuigen en af en toe dweilen met een goed uitgewrongen doek is genoeg om je vloer er mooi uit te laten zien.

Daarnaast biedt het laminaat van Ambiant een ruime keuze aan kleuren, structuren en afwerkingen. Van licht eiken dat de ruimte groter laat lijken tot donkere tinten die juist warmte geven. Wat je smaak of interieurstijl ook is, er is altijd een vloer die past. Door de realistische houtlook is laminaat bovendien nauwelijks van echt hout te onderscheiden.

Geschikt voor bijna elke ruimte

Laminaat is geschikt voor vrijwel elke ruimte in huis. In de woonkamer, slaapkamer, eetkamer of werkkamer komt de vloer prima tot zijn recht. Voor vochtige ruimtes zoals de badkamer is standaard laminaat minder geschikt, maar er zijn tegenwoordig speciale waterbestendige varianten verkrijgbaar. Die kun je ook in keukens of bijkeukens gebruiken.

Woon je in een appartement of een woning met onderburen, dan is een goede ondervloer belangrijk. Die zorgt namelijk voor geluidsdemping. Zo voorkom je dat voetstappen of vallende voorwerpen in de rest van het gebouw te horen zijn. Bij de aanschaf van je vloer is het dus verstandig om meteen te kijken naar een passende ondervloer.

Waar let je op bij de aankoop

Niet elke laminaatvloer is hetzelfde. Er zijn verschillende slijtageklassen en diktes. Voor een weinig belopen kamer, zoals een logeerkamer, kun je prima toe met een lichtere variant. In een drukke ruimte zoals de hal of woonkamer is een zwaardere slijtageklasse aan te raden. Ook de dikte speelt een rol. Een dikkere vloer voelt steviger aan en dempt geluid beter.

Let ook op de compatibiliteit met vloerverwarming, zeker als je woning daarmee is uitgerust. Niet alle laminaatsoorten zijn hiervoor geschikt, dus controleer dit altijd vooraf. Een specialist kan je hier uitstekend over adviseren.

Zelf leggen of professioneel laten installeren

Een grote plus van moderne laminaatvloeren is het kliksysteem. Je kunt de planken vrij eenvoudig zelf leggen, ook als je niet veel ervaring hebt met klussen. Je hebt wat basisgereedschap nodig en een beetje geduld. Online zijn er genoeg video’s te vinden die je stap voor stap uitleggen hoe je te werk gaat.

Heb je weinig tijd of wil je zeker weten dat het netjes wordt afgewerkt, dan is een professional inschakelen een goede keuze. Bij ruimtes met veel hoeken, nissen of ongewone afmetingen bespaart dat je hoofdpijn. De kosten voor het laten leggen variëren per vloerder en per klus.

Een vloer die jarenlang meegaat

Een laminaatvloer is een investering in het comfort en de uitstraling van je woning. Met goed onderhoud gaat je vloer jarenlang mee. Zet zware meubels op viltjes om krassen te voorkomen en leg bij de voordeur een mat om zand en vuil buiten te houden. Zo blijft je vloer er lang als nieuw uitzien.

Wil je aan de slag met een nieuwe vloer in je woning? Neem dan de tijd om verschillende opties te vergelijken. Bekijk verschillende kleuren, vraag advies en stem de keuze af op jouw wensen en ruimte. Een goed gekozen laminaatvloer zorgt voor sfeer, comfort en plezier, elke dag weer.

Foto's