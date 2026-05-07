Wie herkent deze twee verdachten van inbraak in Ten Boer (Video)

Ten Boer – Wie herkent deze twee verdachten van een inbraak bij een woning aan de Stadsweg in Ten Boer op donderdag rond 04:00 uur? Meld het bij de politie!

Op camerabeelden van de inbraak is erg duidelijk te zien hoe twee onbekende inbrekers eerst een rondje om de woning lopen. Kort daarna breken ze in. Ze nemen een flinke buit mee – onder andere een geldbedrag, sieraden en twee elektrische fietsen. Op de gestolen fietsen gaan de verdachten er uiteindelijk vandoor. Video via X.

Signalement verdachten

NN 1:

Grijs/ zwarte muts

Under Armour trainingsjack

Zwarte broek

Zwarte new Balance Sneakers

NN 2:

Opvallende ronde wenkbrauwen

Zwarte balaclava

Donkere winterjas met opvallende kraag met blokjes en merkembleem op de linker bovenarm

Grijze werkhandschoenen

Grijze spijkerbroek met scheuren aan de voorzijde

Grijs/ zwarte New Balance sneakers

Herken je de verdachten? Bel de politie!

Herken jij deze twee mannen? Of heb jij meer informatie over de inbraak en heb je nog niet met de politie gesproken? Meld het via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

