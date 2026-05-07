Explosie bij de Jacob van Ruysdaelstraat Groningen, tips welkom

Groningen – Bij een pand aan de Jacob van Ruysdaelstraat in Groningen heeft op woensdag 6 mei rond 22:10 uur een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek. Heb je iets gezien, gehoord of beschik je mogelijk over camerabeelden? Laat het dan weten aan de politie!

Bij de politie kwamen rond 22:15 uur meerdere meldingen binnen. Er werd gesproken over een knal en vlammen. Op de plek van de explosie vonden agenten resten van zwaar vuurwerk. Als gevolg van de explosie raakte het pand beschadigd. Volgens melders zou er na de explosie iemand zijn weggefietst op een fatbike.

Onderzoek

Ze zijn meteen een onderzoek gestart, maar er is nog geen aanhouding verricht. Het is ook nog niet duidelijk wat de toedracht van de explosie is geweest. Er is al sporenonderzoek gedaan op de Jacob van Ruysdaelstraat. Op donderdag gaan agenten in de omgeving langs de deur voor een buurtonderzoek. Ze zijn op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Of omwonenden die beelden hebben van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam.

Heb je iets gezien of gehoord?

Heb je iets gezien of gehoord van de explosie? Heb je camerabeelden waarop iets te zien is? Of weet je meer over de achtergrond van de explosie of een achterliggend conflict? Bel dan de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je tips via onderstaand tipformulier. Je kunt je informatie ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's

