Grote controle op bromfietsen en Fatbikes bij het Damsterplein

Groningen – Donderdagmiddag heeft de politie een grootschalige controle gehouden op bromfietsen en fatbikes bij het Damsterplein in Groningen. Daarbij waren naar schatting zo’n twintig agenten aanwezig.

Tijdens de controle werden meerdere bestuurders van de weg gehaald door o.a.motoragenten voor inspectie van hun voertuig en documenten. De actie richtte zich onder meer op snelheid, technische staat en mogelijke overtredingen rondom opgevoerde voertuigen.

Over eventuele boetes, inbeslagnames of andere resultaten van de controle is op dit moment nog niets bekendgemaakt.

