Diefstal kentekenplaten, tanken zonder betalen en de man(42) rijdt onder invloed

Boerakker – Woensdag 29 april, kreeg de politie een melding dat er een bestuurder van een voertuig had getankt zonder te betalen bij een tankstation nabij Groningen.

Het kenteken wat daarbij was genoemd hoorde niet bij het type voertuig.

Even later zagen ze het voertuig met dat kenteken rijden op de A7 nabij Boerakker. Ze hebben het voertuig een stopteken gegeven en de bestuurder, een 42 jarige inwoner uit de gemeente Westerwolde, staande gehouden.

Bleek dat de kentekenplaten die ochtend waren gestolen vanaf een voertuig in Groningen. Ze hebben de verdachte daarop aangehouden voor de diefstallen. Ook bleek dat de verdachte mogelijk reed onder invloed.

Verder was het voertuig niet was gekeurd en ook nog geschorst.

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen waar hij is verhoord. De verdachte heeft meerdere processen verbaal gekregen.

