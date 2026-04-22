Vernielingen Station Delfzijl-West; Vermoedelijk tussen maandag 20 en dinsdag 21 apri

Delfzijl – De politie doet onderzoek naar de vernielingen die vermoedelijk op 20 of 21 april zijn aangericht op het station Delfzijl-West in Delfzijl. We zoeken getuigen en mensen die meer weten over de vernielingen.

Er zijn forse vernielingen gepleegd aan de fietsenstallingen, een abri en bij kaartverkoopautomaten. Gezien de omvang van de schade, moeten hier meerdere mensen bij betrokken zijn geweest.

Het politieonderzoek naar de vernielingen is in volle gang. Helaas hebben we geen camerabeelden, waarop iets te zien is. Op dit moment hebben we nog niemand aangehouden en kunnen we ook niet vaststellen of deze vernieling te maken heeft met de eerdere gebeurtenissen in de wijk Bornholm in Delfzijl-Noord.

Gezien de schade, kan het niet anders dan dat iemand iets heeft meegekregen van de vernielingen. Heb jij iets gezien of gehoord waarvan je vermoedt dat dit te maken heeft met deze vernielingen?

Of heb je andere informatie die ons onderzoek mogelijk verder kan helpen? Bel de politie via 0800-6070 of vul het tipformulier in. Benoem hierbij zaaknummer 2026104814.

Wil je liever anoniem blijven? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op meldmisdaadanoniem.nl.

