Rijgedrag automobilisten oorzaak problemen Mario Kart‑bocht

Groningen – Bestuurders die met een te hoge snelheid op de ‘Mario Kart-bocht’ afkomen, de bocht niet op tijd zien en daardoor grip verliezen. Deze combinatie van factoren zorgde ervoor dat automobilisten uit de bocht vlogen op dit deel van de ringweg van Groningen. Dat blijkt na verkeersonderzoek door Roelofs Groep. De provincie plaatst dit voorjaar extra waarschuwingsborden en anti-verblindingsschermen om automobilisten op de bocht te wijzen.

Uitgebreid verkeersonderzoek

In opdracht van de provincie deed Roelofs uitgebreid verkeersonderzoek naar de situatie op de verbindingswegen. In het onderzoek werd, naast de Mario Kart-bocht, ook de ‘Hornbach-bocht’ meegenomen. Het gaat om de verbinding tussen de noordelijke ringweg (N370) en de Eemshavenweg (N46). Onderzoekers keken onder meer naar de inrichting van de weg, het rijgedrag, invloed van het weer en het type voertuigen dat over de weg reed. Ze letten bijvoorbeeld op hoe scherp en hoe zichtbaar een bocht is en hoe goed de weg het voertuig ondersteunt in die bocht.

Verschillende factoren

In de beide bochten komen verschillende factoren samen die ervoor zorgen dat de weg minder vergevingsgezind is. Verkeer dat richting de Mario Kart-bocht rijdt, heeft de neiging met dezelfde snelheid te rijden als het recht doorgaande verkeer richting Drachten. Ook is het verloop van de bocht niet goed zichtbaar, waardoor bestuurders pas laat doorhebben hoe scherp de bocht eigenlijk is. Daarnaast blijven automobilisten te hard rijden, omdat het weggedeelte twee rijstroken heeft en de bocht daardoor breder en minder gevaarlijk oogt dan hij in werkelijkheid is. Het asfalt zelf biedt voldoende grip. Bij regen wordt de bocht alsnog verraderlijk als bestuurders te hard rijden en dan gaan remmen. Bij deze optelsom zijn het met name kleine voertuigen die hierdoor in de problemen kwamen.

Maatregelen

Op basis van het onderzoek neemt de provincie extra maatregelen om de veiligheid op de ringweg te verbeteren. Dat moet ervoor zorgen dat weggebruikers eerder afremmen voor beide bochten. Ook wordt het verloop van de bochten beter zichtbaar gemaakt, zodat bestuurders de situatie beter kunnen inschatten en gestimuleerd worden om niet harder dan 50 kilometer per uur te rijden.

Mario Kart-bocht

Bij de Mario Kart-bocht (N7-N370) worden dit voorjaar betere waarschuwingsborden geplaatst en anti-verblindingsschermen waarmee het verloop van de bocht beter zichtbaar wordt.

Hornbach-bocht

Bij de Hornbach-bocht (N46-N370) komen beter zichtbare waarschuwingsborden om automobilisten te wijzen op de scherpe bocht, extra pijlborden die beter opvallen en markering op de strook naast de rijbaan. Dat moet bestuurders attenderen op de scherpe bocht. Later worden bomen uit de middenberm verwijderd om het verloop van de bocht beter zichtbaar te maken en wordt de geleiderail doorgetrokken. De politie zal bij de Hornbach-bocht vaker op snelheid controleren voor het inrijden van de bocht.

Eerdere maatregelen

De provincie liet in 2025 in de Mario Kart-bocht een nieuwe, stroeve laag asfalt aanbrengen en extra borden plaatsen om automobilisten te waarschuwen voor de scherpe bocht.

De provincie is wegbeheerder van beide bochten en daarmee verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, inrichting en het onderhoud.

