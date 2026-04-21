Gewonde bij ongeval & Ongeval in Haren

Nieuw Weerdinge – Dinsdagavond is een bestuurster(foto) gewond geraakt bij een ongeval. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Weerdingekanaal/ Drentsemondenweg.

Hulpverleners waren snel ter plaatse en ontfermden zich om het slachtoffer. De bestuurster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Haren

Haren – Dinsdagavond rond 21:45 uur vond op de kruising Middelhorsterweg/ Lokveenweg een aanrijding plaats tussen een auto en een fietser.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse; het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Geen foto.

Foto's