Ernstigongeval op de N980 bij Briltil, traumateam ingezet, 3 gewonden

Briltil – Op de Fanerweg (n980) heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto’s.

Ter hoogte van de Fanerbrug kwamen de twee automobilisten met elkaar in botsing. Hulpdiensten waaronder de drie ambulances, politie en het Mobiel Medisch Team kwamen met spoed ter plaatse. De hulpdiensten ontfermen zich over de slachtoffers.

Wat de precieze toestand van de slachtoffers zijn is niet bekend. Het verkeer wat over de weg moet ondervindt enige hinder. Drie personen gingen naar het ziekenhuis.

