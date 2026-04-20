Politie onderzoekt aanrijding in Muntendam, Man(27) aangehouden

Muntendam – De politie doet onderzoek naar een aanrijding tussen een personenauto en een scooter zondagavond rond 21:20 uur aan de Kleine Venne in Muntendam. De scooterrijder, een 19-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen, raakte hierbij gewond en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De scooter lag onder de auto.

De bestuurder van de personenauto, een 27-jarige man uit de gemeente Eemsdelta, is aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.

Wat er vooraf gegaan is aan deze aanrijding, dat wordt nu onderzocht. Meer is er op dit moment niet bekend. In de eerste melding werd gesproken over de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen, vandaar dat er collega’s in zware vesten aanwezig waren. Ze hebben geen bewijs aangetroffen dat hier ook daadwerkelijk een vuurwapen bij betrokken is geweest, dat meldt de politie maandag aan 112Groningen.

