Blokkering gasput Warffum

Warffum – Vandaag blokkeren ze de toegangsweg naar de gasput bij Warffum. Terwijl het kabinet en de NAM blijven praten over “leveringszekerheid”, proberen zij achter de schermen een gasveld te heropenen dat maandenlang niet eens nodig was. Meldt de organisatie van de blokkade via Instagram.

Dit is geen noodzaak. Dit is een keuze.

Een keuze om door te gaan met gaswinning, terwijl Groningers nog steeds leven met scheuren in hun huizen, hun gezondheid en hun vertrouwen. Een keuze om schadeafhandeling te traineren en verantwoordelijkheid te ontwijken. Een keuze om winst boven mensen te plaatsen.

Drie jaar na de parlementaire enquête wachten duizenden huishoudens nog altijd op veiligheid. Ondertussen probeert de NAM, namens Shell en Exxon, onder haar verantwoordelijkheid uit te komen, terwijl de winsten blijven binnenstromen.

En het kabinet? Dat faalt opnieuw. Terwijl we de 1,5 graad opwarming passeren, ontbreekt elk serieus plan om gaswinning af te bouwen. Sterker nog: vergunningen worden verlengd en nieuwe risico’s worden genomen.

Daarom staan ze hier. Ze blokkeren. Wij vertragen. Wij laten dit niet stil gebeuren.

Voor de inwoners van Warffum. Voor Groningen. Voor iedereen die wordt opgeofferd voor fossiele winst.

Onze eis is helder: De gaskraan blijft dicht.

Volg de actie live via XRTV.nl

Foto's