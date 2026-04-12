Lange file op A28 na kapotte as van aanhanger met stoeptegels

Groningen – Op de A28 tussen Haren en Groningen is zondag een lange file ontstaan nadat een as van een aanhanger met stoeptegels kapot is geraakt. Het incident gebeurde in de richting van Groningen en zorgde al snel voor flinke verkeershinder vanuit Haren.

Door het ongeval raakte een rijbaan afgesloten. De stoeptegels kwamen deels op het wegdek terecht, waardoor opruimwerkzaamheden noodzakelijk waren.

Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden en de situatie veilig af te handelen. Ook een berger werd ingezet om de gekantelde aanhanger te verwijderen.

Foto's