Flatbrand aan Antaresstraat snel onder controle

Groningen – De brandweer is uitgerukt voor een flatbrand aan de Antaresstraat in Groningen en schaalde op naar middelbrand. Meerdere eenheden, waaronder een extra blusvoertuig en een hoogwerker, kwamen ter plaatse.

De brand bleek te zijn ontstaan door een brandend matras, waarbij veel rook vrijkwam. Dankzij een snelle inzet had de brandweer het vuur snel onder controle.

Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond. Wel werden meerdere naastgelegen woningen ontruimd. Stichting Salvage is opgeroepen om bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

De brandweer voert nog CO-metingen uit om te controleren of er geen verhoogde concentraties koolmonoxide aanwezig zijn. Zodra het veilig is, mogen bewoners terug naar hun woning.

Hoe groot de schade is aan de woning waar de brand woedde, is op dit moment nog niet bekend.

