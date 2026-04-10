Mark S. Krijgt 10 jaar cel en tbs (update)

Groningen – Vrijdag doet de rechtbank in Groningen uitspraak in de zaak tegen de in Stadskanaal geboren Mark S. De 32-jarige man uit Borculo wordt verdacht van het afpersen van circa dertig vrouwen en meisjes met naaktbeelden meldt RT Noord. Daarnaast wordt hij beschuldigd van verkrachting, het vervaardigen van kinderporno en witwassen.

De officier van justitie eiste in februari twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een omvangrijke zaak met veel slachtoffers en lijdt S. aan een psychiatrische stoornis.

Daardoor zou hij tussen 2011 en 2023 jarenlang ongestoord zijn gang hebben kunnen gaan. Meer en bron RTV Noord.De rechtbank doet vrijdagmiddag uitspraak. S. heeft daarna twee weken de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan.

Update Hij kreeg vrijdagmiddag 10 haar cel en tbs opgelegd. Zie ook.

