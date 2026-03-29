Ravage bij Noordbroek: Lading te hoog, dak verloren! (Update info)

Noordbroek – Een vrachtwagen heeft zondagmiddag een dak van een chalet verloren op de N33 tussen knooppunt Zuidbroek en Noordbroek. Hij raakte een viaduct.

Rijkswaterstaat en de politie zijn ter plaatste geweest. De vrachtwagen is verderop op een parallelweg gestopt in overleg met de meldkamer Drachten. De politie heeft de vrachtwagen gecontroleerd bij Nieuw Scheemda. Hij was niet weggereden, het was op advies van de centralist meldt de chauffeur zondagavond aan 112Groningen.

De politie controleerde uiteindelijk de hoogte en de breedte van de combinatie. De eigenaar kreeg uiteindelijk een boete van 1200 euro voor de te hoge lading. De schade is groot.

