Twee aanhoudingen bij daklozenopvang Groningen (update)

Groningen – Bij de daklozenopvang aan de Spilsluizen in de stad heeft de politie zaterdag in korte tijd twee personen aangehouden.

Eerst werd een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt na een conflict. Hij werd aangehouden wegens openbare dronkenschap en is inmiddels weer vrij, aldus een politiewoordvoerder.

Ongeveer twintig minuten later, werd ook een 52-jarige man uit Groningen gearresteerd op verdenking van bedreiging. Omdat hij al een locatieverbod had, wordt hij ook verdacht van huisvredebreuk. Deze man zit nog vast.

