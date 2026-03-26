Ruim 1 miljoen beschikbaar voor omleidingsroutes tijdens bouw Gerrit Krolbrug (VIDEO)

Groningen – De tijdelijke omleidingsroutes tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug kosten ruim een miljoen euro. Het Rijk neemt daarvan 800 duizend euro voor zijn rekening. De bouw begint naar verwachting medio dit jaar.

Het draait onder meer om omleidingsroutes. Via diverse maatregelen worden die routes veiliger en meer geschikt gemaakt voor fietsers en voetgangers. Diverse straten zijn namelijk nu niet geschikt voor intensiever gebruik. Het gaat ook om de sociale veiligheid.

Verder worden afspraken gemaakt met bedrijven en scholen. Ook wordt een campagne opgezet om iedereen op de hoogte te brengen van de planning, fasering en hinder. Tenslotte komt er vanaf april een tijdelijk informatiecentrum in de brugwachterswoning aan de Ulgersmaweg.

De gemeente stelt ook regelmatig contact te houden met bewonersorganisaties, het Platform Gerrit Krolbrug, de Fietsersbond en de Vereniging Bedrijven Noord-Oost.

