Getuigen gezocht van poging tot beroving, door 5 man bivakmutsen belaagd

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen van een poging tot beroving die heeft plaatsgevonden op maandag 23 maart 2026 omstreeks 14:30 uur. De poging heeft plaats gevonden onder het Emmaviaduct. Dit is nabij de doorgang bij het KPN gebouw bij het station.

Het slachtoffer werd belaagd door vijf personen met bivakmutsen. De groep benaderde het slachtoffer en probeerde met geweld het slachtoffer te beroven.

Heeft u iets gezien of gehoord rond dit tijdstip?

Meld dit dan via:

0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

