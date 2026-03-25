Mishandeling in Stad, getuigen gezocht (geblurde video)

Groningen – Op zondag 11 januari 2026 rond 06.00 uur vond er een mishandeling plaats op de H.N. Werkmanbrug in Groningen, tussen de binnenstad en het hoofdstation. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek de verdachten en een belangrijke getuige. Video.

Op camerabeelden is te zien hoe een slachtoffer na het stappen in gesprek raakt met twee jonge mannen die al op de brug staan. Kort daarna wordt het slachtoffer door hen mishandeld.

Belangrijke getuige in beeld

Op de beelden is nog iemand te zien. Aan de andere kant van de brug staat een jonge man te kijken. Vlak vóór de mishandeling loopt hij weg. Mogelijk heeft hij gezien wat er is gebeurd, wat er aan de mishandeling vooraf ging of weet hij wie de verdachten zijn. We komen daarom graag met deze man in contact.

Signalement getuige:

Man

18 tot 25 jaar

Lichte huidskleur

Normaal postuur

Witte trui met capuchon

Spijkerbroek

Zwarte jas

Witte Nike-sneakers

Beelden nu nog geblurd

De politie heeft beelden van de twee verdachten. Op dit moment zijn deze nog geblurd. We geven betrokkenen eerst de kans om zich te melden. Meldt de getuige of melden de verdachten zich niet binnen een week? Dan worden de beelden herkenbaar getoond.

Signalement verdachten

Verdachte 1:

Man

18 tot 25 jaar

Lichte huidskleur

Normaal postuur

Kort tot halflang bruin haar

Zwarte jas

Donkerblauwe spijkerbroek

Sneakers

Verdachte 2:

Man

18 tot 25 jaar

Licht getinte huidskleur

Slank postuur

Donker krullend haar

Zwarte jas

Spijkerbroek

Sneakers

Meld je nu!

Ben jij de getuige? Of herken je (één van) de verdachten? Neem dan contact op met de politie. Zo voorkom je dat we herkenbare beelden van de verdachten verspreiden. Bel de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of ga naar het tipformulier. Liever anoniem informatie doorgeven? Dat kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Foto's