Al 48 verdachten uitgespeeld door Game Over, nu de rest nog !

Landelijk – De politie is dankbaar voor de massale toestroom van tips dankzij het Game Over?! opsporingsoffensief tegen nepagenten, (bank)helpdeskfraudeurs, pinners en pasophalers. Al 48 zaken op de Game Over?! -pagina zijn ondertussen offline gehaald. Van al deze verdachten is de identiteit inmiddels bekend en de tips blijven maar binnenstromen.

Ook hebben veel verdachten zichzelf gemeld. Korpschef Janny Knol bedankt alle tipgevers. “Samen maken we het verschil, doen we recht aan slachtoffers en maken we Nederland veiliger.”

Met Game Over?! maakt de politie vanaf 9 maart een vuist tegen nepagenten en bankhelpdeskfraude. Afgelopen jaren werden vele duizenden mensen, met name ouderen, slachtoffer van fraudeurs. Zij werden meestal telefonisch benaderd met enge verhalen over verdachte bankoverschrijvingen of inbrekers die het op hen gemunt zouden hebben. De oplichters kwamen daarna langs om pinpassen en waardevolle spullen mee te nemen, zogenaamd om ze veilig te bewaren maar in werkelijkheid werden de bang gemaakte slachtoffers op dat moment bestolen.

Voor de slachtoffers

“Met zoveel slachtoffers in het hele land raakt dit fenomeen ons allemaal,” zegt korpschef Janny Knol. “Iedereen kent wel iemand die slachtoffer is geworden. Dat verklaart ook de massale belangstelling voor deze opsporingsactie. Het is fantastisch om te zien hoeveel draagvlak er is en dat iedereen wil helpen om Nederland veiliger te maken en recht te doen aan de slachtoffers.” Op politie.nl is de belangstelling goed te merken. De afgelopen tijd bezochten op sommige momenten tot wel 5000 mensen tegelijkertijd de speciale campagnepagina www.politie.nl/gameover.(foto`s verdachten) Ook op sociale media is veel aandacht voor dit offensief en werden de campagnefilmpjes al miljoenen keren bekeken.

Opsporing

Voor de opsporing betekent de opsporingsactie een drukke periode. Tips worden zo snel mogelijk uitgelopen zodat verdachten kunnen worden geïdentificeerd. Daarna worden de beelden van verdachten offline gehaald. Op politie.nl/gameover is inmiddels dus nog maar iets meer dan de helft van de oorspronkelijke 100 zaken overgebleven. Ondertussen gaat het werk door. De ambitie blijft om ook de komende tijd nog zoveel mogelijk verdachten te identificeren en te vervolgen.

Tips

Namen doorgeven van verdachten is makkelijk. Via www.politie.nl/gameover zijn alle zaken te vinden. Elke zaak heeft een eigen online tipformulier. Politiemensen zitten ook telefonisch klaar voor de tips. Het nummer van de gratis opsporingstiplijn is 0800-6070. Volledig anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem, het nummer is 0800-7000. Verdachten kunnen zichzelf ook nog steeds melden via www.politie.nl/zelfmelden. Na elke herkenning wordt de foto van de verdachte offline gehaald.

Over GameOver?!

Game Over?! is een initiatief van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie, onderdeel van het Politiedienstencentrum, in samenwerking met het landelijk programma gedigitaliseerde criminaliteit en het Openbaar Ministerie. Het tonen van beelden van verdachten gebeurt ook voor deze campagne binnen het kader van de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving. Voor elke verdachte is afzonderlijk toestemming verleend door het desbetreffende regionale Parket voor het gebruik van de bewakingsbeelden. De originele beelden worden daarom niet vrijgegeven. Het overnemen van beeldmateriaal door media in het kader van de vrije nieuwsgaring is een verantwoordelijkheid van het desbetreffende medium zelf.

