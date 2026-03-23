Hennepkwekerij ontmanteld in Westerwolde

Regio – De politie van Stadskanaal heeft, naar aanleiding van informatie van Meld Misdaad Anoniem, een hennepkwekerij ontmanteld in de gemeente Westerwolde. Tijdens de instap zijn ruim 200 planten in beslag genomen. Daarnaast zijn er twee auto’s in beslag genomen voor conservatoir beslag.

Tijdens en na de instap is samengewerkt met Enexis en de gemeente. De verdachte zal op een later moment worden gehoord.

Heb jij een vermoeden of weet je van bijvoorbeeld een hennepkwekerij en wil je anoniem blijven? Meld dit dan via Meld Misdaad Anoniem via hun website of bel 0800-7000.

Foto's