Vanaf nu herkenbaar: 79 Game Over?! verdachten overal te zien (Video)

Landelijk – Wie zijn de 79 overgebleven verdachten in opsporingsactie Game Over?!? Iedereen kan over die vraag meedenken, ze zijn vanaf nu herkenbaar te zien op politie.nl, op sociale media, op digitale reclameschermen en op televisie. Game Over?! draait om de aanpak van nepagenten en bankhelpdeskfraude. Hier staan ze herkenbaar.

“De campagne is zo effectief dat sommige rechercheurs afgelopen weken overuren moesten draaien”, zegt Daan Annegarn van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de politie. “Je ziet echt iets gebeuren in de samenleving. 21 verdachten hebben zichzelf al gemeld of zijn door anderen herkend. En we zijn pas net begonnen.”

Met Game Over?! maakt de politie vanaf 9 maart een vuist tegen nepagenten en bankhelpdeskfraude. Afgelopen jaren werden vele duizenden mensen, met name ouderen, slachtoffer van fraudeurs. Zij werden meestal telefonisch benaderd met enge verhalen over verdachte bankoverschrijvingen of inbrekers die het op hen gemunt zouden hebben. De oplichters kwamen daarna langs om pinpassen en waardevolle spullen mee te nemen, zogenaamd om ze veilig te bewaren maar in werkelijkheid werden de bang gemaakte slachtoffers op dat moment bestolen.

Fraude als spel

Verdachten spreken bij deze oplichtingspraktijken vaak over de F-Game, een fraudespel. Maar mensen oplichten en fraude plegen zijn geen spelletjes maar serieuze misdrijven. Oplichtingspraktijken hebben een enorme impact op de vaak oudere slachtoffers. Het vertrouwen in de medemens en instanties raken ze hierdoor volledig kwijt. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte. De campagne pakt de oplichters aan die bij slachtoffers aan de deur komen of met de gestolen bankpassen geld opnemen, hun gezichten worden vaak door deurbel- of beveiligingscamera’s vastgelegd.

Herkenningen

Van 21 verdachten is dankzij Game Over?! inmiddels bekend wie ze zijn. “Dat is goed nieuws”, zegt officier van justitie Ernst Pols. Hij is landelijk portefeuillehouder opsporingsberichtgeving. “Tegelijk hebben 79 verdachten zich nog niet gemeld en dus pakken we door. We tonen hen nu zonder blur en dus herkenbaar. Dat kan ook, want elke zaak is onafhankelijk door een officier van justitie bestudeerd en beoordeeld. Het gaat om ernstige zaken en we willen weten wie achter deze misdrijven zitten.”

Gezichten

“Het moment is nu gekomen om samen op te staan voor al die duizenden slachtoffers en namen van verdachten door te geven”, zegt coördinator Daan Annegarn van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie. “Het mooie aan deze campagne is dat iedereen kan helpen. Ik zou zeggen; doe het voor je ouders, doe het voor je opa en oma, doe het voor elkaar en laat het weten als je iemand herkent.” Het landelijke opsporingscommunicatieteam is overweldigd door de massale steun voor de campagne. “We zien dat niet alleen door de tipgevers die massaal meedenken maar bijvoorbeeld ook in bedrijven die belangeloos digitale schermen aanbieden voor de campagne. Dit is echt een actie van ons allemaal waarmee we zeggen; het moet klaar zijn. Laat onze kwetsbare ouderen met rust. We accepteren dit niet! Als je je met deze oplichtingspraktijken inlaat dan komen we achter je aan.”

Tips

Namen doorgeven van verdachten is makkelijk. Via www.politie.nl/gameover zijn alle zaken te vinden. Elke zaak heeft een eigen online tipformulier. Politiemensen zitten ook telefonisch klaar voor de tips. Het nummer van de gratis opsporingstiplijn is 0800-6070. Volledig anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem, het nummer is 0800-7000. Verdachten kunnen zichzelf ook nog steeds melden via www.politie.nl/zelfmelden. Na elke herkenning wordt de herkenbare foto van de verdachte offline gehaald.

Over Game Over?!

Game Over?! is een initiatief van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie, onderdeel van het Politiedienstencentrum, in samenwerking met het landelijk programma gedigitaliseerde criminaliteit en het Openbaar Ministerie. Het tonen van beelden van verdachten gebeurt ook voor deze campagne binnen het kader van de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving. Voor elke verdachte is afzonderlijk toestemming verleend door het desbetreffende regionale Parket voor het gebruik van de bewakingsbeelden. De originele beelden worden daarom niet vrijgegeven. Het overnemen van beeldmateriaal door media in het kader van de vrije nieuwsgaring is een verantwoordelijkheid van het desbetreffende medium zelf. HIER HERKENBAAR.

Foto's

