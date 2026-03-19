Jonge vandalen houden huis bij Borg Verhildersum

Leens – Plekken met resten van gestookte vuurtjes, kapot getrapte planken uit een houten muurtje en een zwaar beschadigd beeld. Rond een huisje liggen sigarettenpeuken, afgebrande lucifers en verpakkingen van softdrugs. Op het huisje zit bovendien een sticker met een opmerkelijke tekst die lijkt te wijzen op enig zelfinzicht van de vermoedelijke daders: ‘Leens Ziek Gestoord.’

Directeur Monique Spaltman van het Groninger Waddenmuseum Borg Verhildersum in Leens is er zichtbaar door geraakt. “Wat kun je hier nog tegen doen? We zijn er radeloos van. Het is diep triest, dit voelt als pure sabotage.”

Volgens Spaltman is de dierenweide bij de borg al jaren een geliefde hangplek voor jongeren uit de omliggende dorpen. "Dat speelt al langer. De jongeren zijn meestal tussen de 11 en 16 jaar oud. Als ze ouder worden, stopt dit gedrag doorgaans."

