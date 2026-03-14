Regels voor het gebruik van camerabeelden en dashcams

Groningen – Het gebruik van beveiligingscamera’s en dashcams is in Nederland toegestaan, maar er gelden wel duidelijke regels. Zodra op camerabeelden personen of kentekens herkenbaar zijn, vallen de beelden onder de privacywetgeving (AVG).

Een camera mag bijvoorbeeld worden gebruikt voor het beveiligen van eigendommen of om schade of diefstal vast te leggen. In dat geval kan sprake zijn van een zogenoemd gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in de privacywet.

Wel geldt dat camera’s zo min mogelijk van de openbare weg mogen filmen. Cameratoezicht op de openbare ruimte is namelijk aan strikte regels gebonden en mag niet zomaar door particulieren worden toegepast.

Daarnaast mogen beelden waarop herkenbare personen of kentekens te zien zijn niet zomaar openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld op sociale media. Als beelden worden gedeeld, moeten deze worden geblurd zodat personen niet herkenbaar zijn.

Camerabeelden kunnen wel een rol spelen bij opsporingsonderzoeken. In dat geval kunnen politie of justitie de beelden vorderen om deze als bewijs te gebruiken.

