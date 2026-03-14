Woning aan Hoornweg voor drie maanden gesloten na vondst softdrugs

Marum – Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier heeft vrijdag een woning aan de Hoornweg in Marum voor drie maanden laten sluiten.

In de woning trof de politie een handelshoeveelheid softdrugs aan, wat volgens de gemeente wijst op handel in verdovende middelen. Burgemeester Van der Tuuk laat weten dat dergelijke activiteiten niet worden getolereerd. “Handel in verdovende middelen is een criminele activiteit en onacceptabel. In onze gemeente stellen we paal en perk aan deze ongewenste handel. Daarom maak ik gebruik van mijn bevoegdheid om een pand te sluiten, zodat mensen in de omgeving veilig kunnen leven en wonen.”

Het sluiten van een woning is een bestuursrechtelijke maatregel op grond van de Opiumwet en is uitgewerkt in het zogenoemde Damoclesbeleid van de gemeente Westerkwartier. De burgemeester kan een pand sluiten wanneer er sprake is van handel of productie van drugs, of wanneer er meer drugs worden aangetroffen dan de hoeveelheid die voor eigen gebruik is toegestaan.

Foto's