Ongeval op de N361 bij Groningen

Groningen – Op de N361 tussen Groningen en Adorp heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij twee auto’s betrokken waren. Bij het incident raakte niemand gewond, maar er ontstond wel aanzienlijke schade aan beide voertuigen.

De N361 in de richting van Adorp was tijdelijk afgesloten. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen en de situatie af te handelen. Beide auto’s moesten worden afgesleept.

Naast één van de betrokken voertuigen werden twee flessen lachgas in de berm aangetroffen. Of deze uit de auto afkomstig zijn, is nog niet bekend.

