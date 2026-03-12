Agenten programma “Bureau Groningen” bekend gemaakt

Groningen – Eindelijk is het zover: vandaag is bekend gemaakt welke 12 agenten straks te zien zijn in Bureau Groningen. In de serie worden zij door Ewout Genemans en zijn cameraman Julian gevolgd tijdens hun werk en alles wat zij daarbij meemaken. De eerste opnames starten binnenkort.

De zes koppels

Dit zijn de koppels die meedoen aan het programma:

Mitchel en Bas

Yorick en Sezgin

Ruth en Ilse

Hannah en Evan

Rob en Shannell

Annemarie en Pim

De zes koppels kijken uit naar de opnames. Ze hebben er zin in om een inkijkje te geven in hun werk en om te laten zien wat politiewerk in en rond Groningen inhoudt. ‘Groningen is een prachtige, bruisende stad, met een grote verscheidenheid aan inwoners en dus ook aan meldingen. Ik wil graag laten zien hoe we daar mee omgaan, wat we meemaken en hoe bijzonder ons werk is’, zegt Evan. Hij vormt een koppel met Hannah. ‘Wij werken graag samen, hebben dezelfde werkwijze en het is ontzettend leuk dat we dit avontuur samen aan gaan.’

Werk op straat centraal

In het programma ligt de nadruk vooral op het politiewerk op straat. De koppels werken in de stad Groningen, maar hun werkgebied reikt verder dan dat. Ewout zal dus ook zien hoe ons werk in de Groningse wijken en dorpen als Haren en Ten Boer eruitziet. Meldingen, incidenten en het dagelijkse politiewerk vormen daarbij de rode draad.

De 12 collega’s hadden allemaal ook hun eigen redenen om mee te doen aan het programma. ‘Ik wil graag een inspiratie zijn voor jongeren met dezelfde achtergrond als ik’, zegt Sezgin. ‘Ik had vroeger ook zo iemand en dat heeft mij veel gebracht.’ Yorick is tijdens de opnames zijn partner. ‘We gaan samen laten zien hoe we de verbinding zoeken met partners, inwoners en jongeren. Binnen ons werk is dat zo belangrijk’, vult Yorick aan.

Achtste seizoen

Bureau Groningen is het achtste seizoen in de serie waarin het werk van agenten in verschillende steden wordt gevolgd. Vorig jaar draaide Ewout mee met collega’s in Utrecht in Bureau Utrecht. Met het nieuwe seizoen verschuift de focus naar Groningen, waar kijkers opnieuw een realistisch beeld krijgen van het dagelijkse werk van politieagenten.

Het vorige seizoen trok miljoenen kijkers, maar daar schrikt het koppel Ruth en Ilse niet van. ‘Integendeel, het biedt juist een kans om iedereen te laten zien dat we niet alleen handelen vanuit onze rol als agent, maar ook vanuit passie voor ons werk en betrokkenheid en zorg voor de mensen om ons heen’, zegt Ruth.

Foto's