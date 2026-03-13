Vrachtwagen van de weg A28 Ubbena, 3 kilometer file tot gevolg

Ubbena – Vrijdagmiddag heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden op de snelweg A28 bij Ubbena. Een vrachtwagen raakte daarbij van de weg en belandde op de zijkant in de sloot.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 13:15 uur. Verschillende hulpdiensten waaronder de brandweer en ambulance waren aanwezig.

De chauffeur werd nagekeken door het ambulance personeel. Hij kon ter plekke worden behandeld.

De snelweg is gedeeltelijk afgesloten door het ongeluk. Hierdoor is er een forse file ontstaan voor het verkeer vanuit Groningen naar Assen. Vertraging is nu 3 km en 21 min.

De berging zal naar verwachting nog uren tijd in beslag nemen.

