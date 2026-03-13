Kort nieuws: Storing `in knipperlampen` Driebondsbrug & Man(55) aangehouden in Bellingwolde

Groningen – Op de N46 ter hoogte van de Driebondsbrug staat vrijdagmiddag (15:35 uur) Rijkswaterstaat op de weg.

De lampen van de brug staan aan terwijl de brug niet omhoog gaat. Hierdoor gaat het verkeer op de rem en ontstaan er gevaarlijke situaties en korte files.

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn ter plaatse om het verkeer zo goed mogelijk door te laten rijden. Wanneer de brug uit de storing gaat is niet bekend.

Bellingwolde

In Bellingwolde werd een 55-jarige man aangehouden, die nog ruim 24.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 122 dagen open had staan aldus de Marechaussee.

