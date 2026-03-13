Noord Caravans: dé plek voor een tweedehands caravan

Marum – Een caravan kopen is een mooie stap voor iedereen die graag op pad gaat met eigen vervoer en verblijf. Daarbij kiezen steeds meer mensen bewust voor een tweedehands caravan. Het is vaak een slimme en betaalbare keuze, waarbij je veel waar voor je geld krijgt.

Bij Noord Caravans vind je een enorm aanbod aan betrouwbare tweedehands caravans. Daarnaast kun je rekenen op deskundig advies en een professionele controle van iedere caravan. Dat maakt Noord Caravans dé plek waar je moet zijn als je op zoek bent naar jouw ideale caravan.

Waarom kiezen voor een tweedehands caravan?

Een van de grootste voordelen van een tweedehands caravan is natuurlijk de prijs. Nieuwe caravans schrijven in de eerste jaren flink af, terwijl een goed onderhouden tweedehands caravan vaak nog jarenlang probleemloos meegaat. Hierdoor kun je voor hetzelfde budget vaak een luxer model kiezen. Daarnaast zijn tweedehands caravans meestal direct beschikbaar. Bij nieuwe caravans kan de levertijd soms maanden duren, terwijl je met een caravan occasion vaak meteen kunt vertrekken. Ideaal als je plannen hebt voor het komende kampeerseizoen.

De voordelen van een tweedehands caravan op een rij:

Lagere aanschafprijs dan een nieuwe caravan

Minder afschrijving, waardoor je investering beter zijn waarde behoudt

Direct beschikbaar, zonder lange levertijden

Vaak extra accessoires aanwezig, zoals een mover, voortent of luifel

Voor veel kampeerliefhebbers is een tweedehands caravan daarom een logische en aantrekkelijke keuze.

Veilig een tweedehands caravan kopen

Wanneer je een tweedehands caravan koopt, wil je zeker weten dat je een goede aankoop doet. Bij Noord Caravans staat betrouwbaarheid daarom centraal. Alle caravans worden zorgvuldig gecontroleerd voordat ze in de verkoop gaan. Zo weet je dat je een caravan koopt die technisch in goede staat is. Daarnaast kun je rekenen op persoonlijk en deskundig advies. Het team van Noord Caravans heeft veel ervaring in de caravanbranche en helpt je graag bij het vinden van een caravan die aansluit bij jouw wensen.

Wat Noord Caravans onderscheidt:

Professionele controle van iedere caravan

Eerlijk en vakkundig advies

Eén van de grootste selecties tweedehands caravans van Nederland

Bekende merken zoals Adria, Hobby, Elddis en Kip

Alles overzichtelijk op één locatie

Groot aanbod bekende merken

Bij Noord Caravans vind je verschillende bekende merken die bekendstaan om hun kwaliteit en comfort. Denk bijvoorbeeld aan Adria, Hobby, Elddis en Kip. Deze merken zijn al jarenlang populair onder kampeerliefhebbers en bieden verschillende indelingen en uitvoeringen. Daardoor is er altijd wel een caravan te vinden die past bij jouw manier van kamperen.

Doordat Noord Caravans één van de grootste selecties tweedehands caravans van Nederland heeft, kun je op één plek veel verschillende modellen bekijken en eenvoudig met elkaar vergelijken. Ook wanneer je specifieke wensen hebt, zoals een caravan met airco, luifel of mover, is de kans groot dat je bij Noord Caravans de juiste caravan vindt.

Perfect bereikbaar langs de A7

Noord Caravans is gevestigd aan de Caravan Boulevard van het Noorden, direct langs de A7. Hierdoor zijn ze eenvoudig bereikbaar. Of je nu uit Friesland, Groningen, Drenthe of een andere regio komt, je rijdt er gemakkelijk naartoe. Alles staat overzichtelijk opgesteld, zodat je rustig kunt rondkijken en verschillende caravans kunt bekijken. Zo kun je eenvoudig meerdere caravans met elkaar vergelijken en ontdekken welke het beste bij jouw wensen past. Dat maakt een bezoek aan Noord Caravans niet alleen praktisch, maar ook prettig en overzichtelijk.

De juiste plek om jouw caravan te vinden

Een tweedehands caravan kopen is een slimme manier om betaalbaar te genieten van kamperen. Door het grote aanbod, de professionele controles en het eerlijke advies is Noord Caravans de perfecte plek om je zoektocht te starten. Ben je op zoek naar een betrouwbare tweedehands caravan? Dan is de kans groot dat je bij Noord Caravans precies vindt wat je zoekt!

Foto's