Politie zochtmet hond op A7 naar bestuurder gecrashte auto

Zuidbroek – De politie heeft woensdag laat in de avond met een hond gezocht naar de bestuurder van een auto die op de A7 bij Zuidbroek tegen een vangrail was gereden.

Het ongeval gebeurde op de snelweg tussen Sappemeer en Zuidbroek. De auto raakte daarbij zwaar beschadigd. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de bestuurder echter al verdwenen.

Agenten hebben vervolgens met een hond in de omgeving gezocht, maar er werd niemand aangetroffen. Meer hierover op RTV Noord.

Foto's