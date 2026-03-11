Botsing twee fietsers en een bestelbus in Spijk, 1 aanhouding

Spijk – Woensdagmiddag rond 14:25 uur heeft op de Lage Trijnweg in Spijk een ongeval plaatsgevonden tussen een bestelbus en twee fietsers.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Beide fietsers raakten gewond bij de aanrijding en zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld.

Eén van de slachtoffers is overgebracht naar een ziekenhuis. De toedracht bekijkt de politie.

Update: Een woordvoerder van de politie laat weten aan RTV Noord dat de bestuurder is aangehouden. ‘Op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Het rijbewijs van die bestuurder is ingenomen.’

Foto's