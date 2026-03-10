Man (29) bekent dat hij zijn moeder heeft gedood in woning in De Held

DuoFocus/ Persbureau Meter foto en 112Groningen, archief, en dvhn en RTV Noord , bron

Groningen – De 29-jarige man die op 7 september vorig jaar zijn moeder neerstak in haar woning aan de Natalie Barneykade in De Held, heeft dinsdag in de rechtbank aan het Guyotplein bekend dat hij haar heeft gedood.

Hij deed die bekentenis tijdens een voorbereidende zitting in de zaak rond de dood van de 53-jarige vrouw, die met meer dan tweehonderd steek- en prikwonden om het leven kwam.

Volgens RTV Noord en DvhN.nl kampte de verdachte al langere tijd met problemen in aanloop naar de dodelijke steekpartij. Op het moment van het incident waren ook zijn jongere broers in de woning aanwezig.

In de periode daarvoor verbleef de man in een instelling voor begeleid wonen, waar meerdere conflicten ontstonden. Daarbij moest de politie enkele keren ingrijpen. Meer op RTV Noord en Dvhn.nl hierover.

