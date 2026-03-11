Explosie aan boord van plezierjacht in haven van Winschoten, 2 gewonden

Winschoten – Hulpdiensten zijn dinsdagmiddag rond 14:00 uur uitgerukt naar de haven van Winschoten na een melding van een explosie op een plezierjacht.

Volgens een persvoorlichter van Brandweer Groningen had er daadwerkelijk een explosie plaatsgevonden aan boord van het schip. “In eerste instantie werd gemeld dat mogelijk een persoon bekneld zou zitten, maar dit bleek bij aankomst van de hulpdiensten niet het geval te zijn,” aldus de voorlichter tegen Oldambtnu.nl.

Wel bevonden zich nog twee personen aan boord van het jacht. De brandweer heeft beide personen van boord gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel voor controle. Vervolgens zijn zij overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak van de explosie is op dit moment nog niets bekend. Lees ook: Echtpaar gewond.

