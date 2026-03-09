24 jarige man uit Leek aangehouden na HIT

Leek – De politie heeft één verdachte aangehouden in een onderzoek naar drugshandel in de gemeente Westerkwartier. Daarnaast werden twee woningen in Leek en Roden binnengetreden door de politie.

Op maandag 2 maart 2026 heeft het interventieteam HIT van de politie tijdens een onderzoek gericht op witwassen en drugshandel één verdachte aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen en witwassen. Het gaat om een 24-jarige man uit Leek. De man is na verhoor heengezonden en blijft verdachte in het onderzoek.

Bij de doorzoeking van de woning in Leek is een grote hoeveelheid goederen in beslag genomen. Het gaat hierbij om luxegoederen, soft- en harddrugs, een illegaal wapen, een grote hoeveelheid vapes, illegale sloffen sigaretten zonder accijnszegels en een grote hoeveelheid flessen lachgas.

De acties zijn onderdeel van een bredere, structurele aanpak in de provincie Groningen. Het Interventieteam HIT pakt signalen van drugs- en wapenhandel en witwassen op. Dit kan onder andere doordat buurtbewoners signalen van ondermijnende criminaliteit bij de politie melden via 0900-8844.

Dit kan ook anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of door te bellen naar 0800-7000. Meer weten? Ga dan naar www.houdmisdaaduitjebuurt.nl

Foto's