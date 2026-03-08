KNMI: Aardbeving van 1.5 gemeten bij Marum

Marum – In de nacht van zaterdag op zondag 8 maart is er een aardbeving gemeten bij Marum. Dat meldt het KNMI.

Geïnduceerde beving:

De aardbeving betrof een zogenoemde geïnduceerde beving, wat betekent dat de beving niet van natuurlijke oorsprong is maar door menselijk handelen is veroorzaakt, zoals de gaswinning door de NAM. De beving had een magnitude van 1.5 op de schaal van Richter.

Tijdstip:

De aardbeving vond plaats op zondag 8 maart 2026 om 02:50 uur. De registratie en melding zijn afkomstig van het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.​​​​​​​​​​​​​​​​

Foto's