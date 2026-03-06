Kabinet herhaalt: ‘Groninger gasveld blijft dicht ondanks oorlog Iran’

Regio – Het kabinet heeft vrijdag opnieuw aan verschillende media bevestigd dat het Groninger gasveld gesloten blijft, ondanks zorgen over de gasvoorziening door de oorlog in Iran.<

Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken benadrukte dat er een duidelijke politieke belofte is gedaan aan de inwoners van Groningen. Hij zei dat het belangrijk is dat deze belofte wordt nagekomen en dat heropening van het veld alleen maar onzekerheid en minder vertrouwen in de overheid zou geven. Meldt Oogtv.nl.

Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zei dat er momenteel geen probleem is met de gasvoorziening: “Na vele jaren leed hebben we een duidelijke belofte gedaan aan de Groningers. Voor de betrouwbaarheid van de overheid is het heel belangrijk dat we daaraan vasthouden.”

Sommige partijen, zoals JA21, pleitten er donderdag opnieuw voor het Groningse gas als noodvoorraad achter de hand te houden voor extreme noodgevallen, bijvoorbeeld als gasleveringen uit de VS of Noorwegen wegvallen. Maar volgens Van Veldhoven kan een noodvoorraad ook op andere manieren worden opgebouwd. Ze noemde inkoop en opslag van gas, zoals nu al gebeurt.

