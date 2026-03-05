Ongeval op de Noorderhaven, 1 gewonde

Groningen – Op de kruising Wilhelminakade/ Noorderhaven heeft donderdagmiddag een incident plaatsgevonden met een lijnbus. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

De bus moest remmen voor een fietser. Door het remmen is een passagier van de bus van de stoel gevlogen en gewond geraakt. De fietser wou er eerst vandoor maar werd terug geroepen door de chauffeur. Door het incident loopt alles vast.

De passagier werd behandeld in de ambulance. De weg is grotendeels afgesloten. De politie bekijkt wat er exact aan de hand was.

Foto's